Немецкие истребители помогли корейскому самолету экстренно сесть в Штутгарте

Два немецких истребителя сопроводили корейский пассажирский самолет для экстренной посадки в аэропорту Штутгарта. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, самолет компании Korean Air направлялся из Сеула в Цюрих. По неизвестным причинам пилоты потеряли связь с диспетчерами. На помощь пассажирскому лайнеру ВВС Германии направили два истребители, которые сопроводили судно в аэропорт Штутгарта.

Самолет корейских авиалиний пройдет техническую проверку, пока около 200 пассажиров ожидают в аэропорту.

Отмечается, что это второй подобный инцидент за несколько дней. Ранее связь с диспетчерами над Германией также потерял самолет египетской авиакомпании. Сопроводить его направили два истребителя, однако пилоты пассажирского судна смогли восстановить связь и приземлиться в аэропорту пункта назначения.