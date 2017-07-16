Двухлетний малыш погиб при падении с высоты в Москве

В Москве проводится доследственная проверка по факту гибели маленького мальчика. Ребенок выпал из окна на юге столицы, сообщает 16 июля пресс-служба ГСУ СК.

По предварительной информации, погибшего ребенка нашли утром 16 июля рядом с жилым домом по Бирюлевской улице. Двухлетний мальчик получил травмы, характерные для падения с большой высоты. Они оказались несовместимы с жизнью.

Предположительно, ребенок сам забрался на подоконник открытого окна на 8 этаже. В тот момент он был в комнате один. Отмечается, что мама мальчика находится на лечении в больнице.