Метро Петербурга угрожали взорвать с таксофона
Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после анонимного звонка о подрыве метрополитена. Телефонный террорист воспользовался таксофоном.
Как стало известно «Фонтанке», около пяти вечера 15 июля по телефону «02» позвонил мужчина и, отказавшись представиться, сообщил о заложенной в метрополитене бомбе.
Вызов шел с таксофона, расположенного на Невском проспекте, 170. Примчавший наряд увидел рядом с будкой пустоту.
Таксофон находится ближе всего к станциям «Площадь Восстания» и «Площадь
Александра Невского». Их и проверили. Добавили еще «Маяковскую».
Учитывая, что часа за три до таксофона «Площадь Восстания» уже закрывали из-за бесхозного предмета, полиция решила искать бомбу без эвакуации пассажиров. Через полтора часа поисков было сочтено, что взрывчатки нет.
Таксофониста ищут. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.