Метро Петербурга угрожали взорвать с таксофона

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после анонимного звонка о подрыве метрополитена. Телефонный террорист воспользовался таксофоном.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти вечера 15 июля по телефону «02» позвонил мужчина и, отказавшись представиться, сообщил о заложенной в метрополитене бомбе.

Вызов шел с таксофона, расположенного на Невском проспекте, 170. Примчавший наряд увидел рядом с будкой пустоту.

Таксофон находится ближе всего к станциям «Площадь Восстания» и «Площадь

Александра Невского». Их и проверили. Добавили еще «Маяковскую».

Учитывая, что часа за три до таксофона «Площадь Восстания» уже закрывали из-за бесхозного предмета, полиция решила искать бомбу без эвакуации пассажиров. Через полтора часа поисков было сочтено, что взрывчатки нет.

Таксофониста ищут. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.