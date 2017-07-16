В Петербурге двое ограбили повара, но попались полиции

Инцидент произошел в Красносельском районе. Задержаны двое безработных гостей Петербурга. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, повара одной из сетей общественного питания ограбили у дома 1 по Гатчинскому шоссе накануне. 2000 рублей, мобильный телефон и документы украли на остановке общественного транспорта.

Полиция задержала грабителей по приметам. Ими оказались двое граждан одного из среднеазиатских государств. Преступникам от 23 до 25 лет.

Возбуждено уголовное дело.