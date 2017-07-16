В Ростове обрушилась стена жилого дома
По факту обрушения стены жилого дома в Ростове-на-Дону начата доследственная проверка. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.
По предварительной информации, инцидент произошел 15 июля во время проведения строительных работ. При разрытии котлована на улице Серафимовича обрушилась часть стены двухэтажного дома на 4 квартиры.
Отмечается, что никто не пострадал.
Сейчас рабочие пытаются укрепить конструкции несущей стены и устранить дефект. Жильцов дома эвакуировали.