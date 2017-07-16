Паредес и Ерохин сыграют с первых минут за «Зенит» против «СКА-Хабаровск»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини определился со стартовым составом на выездной матч первого тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» в воскресенье, 16 июля.

С первых минут сыграют вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету и Доменико Кришито (капитан), полузащитники Леандро Паредес, Александр Ерохин, Олег Шатов и Жулиано, нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Максим Карпов, Юрий Жирков, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич и Себастьян Дриусси.

Напомним, игра начнется в 11:00 мск.

Ранее сообщалось, что Манчини взял в Хабаровск на первый матч премьер-лиги сезона 2017–2018 годов 23 футболиста. При этом среди них не было Хави Гарсия, Йоана Молло, Дмитрия Богаева и Кристиана Нобоа.