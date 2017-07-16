Еще
11:29 16.07.2017
Новость часа
11:04
Метро Петербурга угрожали взорвать с таксофона
Пришлите свою новость!
11:26
Конгресс США предрек рост дефицита бюджета из-за невыполнимости планов Трампа
11:15
В Ростове обрушилась стена жилого дома
11:04
Метро Петербурга угрожали взорвать с таксофона
10:55
Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище
10:43
В Киеве рассказали о находящихся на руках у людей 900 тыс. единиц оружия
10:31
В пожаре в Иркутской области погибли семь человек
10:29
Паредес и Ерохин сыграют с первых минут за «Зенит» против «СКА-Хабаровск»
10:20
Дуров рассказал о планах по сотрудничеству Telegram с властями Индонезии
10:09
Байкер не справился с управлением и погиб на проспекте Большевиков
10:00
Умер актер Владимир Толоконников
01:18
Павловск приглашает на арт-прогулку под цветущими липами
15/07
«Риголетто» на Зодчего Росси собрал восемь тысяч человек
15/07
Гергиев ответил на критику французских СМИ из-за выступления в Париже
15/07
Возвращающиеся из Финляндии туристы стоят в многочасовых пробках на границе
15/07
В РПЦ назвали встречу Путина и Трампа «дорогой в будущее»
15/07
Депутат Рады нашел в украинском парламенте «агентов Кремля»
15/07
Монастырская Тень сожгла баннер депутата в Тельмана
15/07
Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними дававшего советы болельщика
15/07
Россияне завоевали золото чемпионата мира в синхронных прыжках в воду
15/07
СМИ: Россия направила в Финляндию ноту в связи с деятельностью консула в Петербурге
15/07
Американский журналист пропал в конголезской провинции при нападении повстанцев
15/07
Клинцевич: в отношениях Украины и ЕС уже намечается глубокий кризис
15/07
Петербургские дворы перехитрили желающих объехать ремонт на Лесном
15/07
Зампомощника Трампа заявил, что готов стать его "питбулем"
15/07
Немецкие истребители сопровождали пассажирский самолет из Хургады в ФРГ
15/07
В Петербурге презентовали новый «Зенит»
15/07
Bild сообщил о связи с ИГ устроившего резню в египетском отеле
15/07
Компания загадочного Эльмана продолжает наступать на арбитраж
15/07
Спортсменов, попавшихся на допинге, лишат стипендии президента России
15/07
«Тосно» проиграл в первом матче на «Петровском»
15/07
В Геленджике задержали перекрывших трассу М-4 активистов
15/07
Победительницей Уимблдона впервые за 23 года стала испанская теннисистка
15/07
Крымский судья отказался работать на матче за Суперкубок Украины
15/07
В ДНР и ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружения к линии соприкосновения
15/07
Суд в Киеве арестовал депутата Рады Добкина с правом залога в $1,9 млн
15/07
Хозяин внедорожника спугнул угонщика в Мурино
15/07
Полицейского, погубившего двух человек в ДТП, уволят
15/07
Нетипичное захоронение советских солдат обнаружено под Тененичами
15/07
Омбудсмен проверит изъятие дочери у россиян в Эстонии из-за отсутствия ремонта
15/07
На КАД массовая авария и пробка из-за обгона
15/07
Cуд Болгарии экстрадирует подозреваемого в похищении ребенка россиянина
15/07
Нападение в Хургаде будет расследовать прокуратура госбезопасности
15/07
Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик
15/07
Сигнализацию во Всеволожске тревожат боевые самолеты
15/07
Из пожара на Бабушкина эвакуировали человека
15/07
Новак: Siemens не обсуждал выход части бизнеса из России
15/07
В Китае прах правозащитника Лю Сяобо развеяли над морем
15/07
СМИ узнали об аресте двух полковников из центрального аппарата ФСБ
15/07
Арестован столичный бизнесмен, собравший 16 млн на жилой комплекс в Парголово
15/07
Безработный в Суходолье рубил приятеля топором
15/07
В Лондоне произошло новое нападение с использованием кислоты
15/07
На Украине заявили о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина
15/07
В Кремле предупредили о возможном учащении погодных аномалий
15/07
В Новодевяткино международная ссора завершилась трагедией
15/07
У вокзала в Петрозаводске были взрывы, но они оказались не страшными
15/07
Кадыров разъяснил слова об автоматическом запуске российских ядерных ракет
15/07
Кронштадтский педофил нашел третьеклассницу в «Магните»
15/07
В Ленобласти ищут школьника, изучающего боевые искусства
15/07
Берлин «пришел в ярость» из-за убийства двух немок в Египте
15/07
Финской армии разрешили противодействовать "зеленым человечкам"
15/07
В Подмосковье пациентка избила фельдшера скорой
15/07
Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов
15/07
Где в Петербурге пробки выходного дня
15/07
В Кабардино-Балкарии выясняют причины отравления детей в лагере
15/07
«Площадь Восстания» открыли для пассажиров
15/07
Корабли Балтфлота вошли в Неву
15/07
«Зенит» улетел в Хабаровск без Хави Гарсия, Нобоа, Богаева и Молло
15/07
На строительстве «Ленты» во Всеволожске погиб рабочий
15/07
«Площадь Восстания» закрыта из-за бесхозного предмета
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.07.2017 10:31

В пожаре в Иркутской области погибли семь человек

В Иркутской области начата проверка по факту гибели людей на пожаре. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По предварительной информации, пожар произошел ночью 16 июля. В СНТ «Железнодорожник» в Братске загорелись дачный дом и баня. Во время тушения пожарные обнаружили тела семи человек. По предварительной информации, среди погибших могут быть трое детей.

В данный момент следователи устанавливают личности погибших и причины возгорания.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Ростове обрушилась стена жилого дома
Метро Петербурга угрожали взорвать с таксофона
В Петербурге двое ограбили повара, но попались полиции
В пожаре в Иркутской области погибли семь человек
Байкер не справился с управлением и погиб на проспекте Большевиков
Монастырская Тень сожгла баннер депутата в Тельмана
Американский журналист пропал в конголезской провинции при нападении повстанцев
Немецкие истребители сопровождали пассажирский самолет из Хургады в ФРГ
Bild сообщил о связи с ИГ устроившего резню в египетском отеле
В ДНР и ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружения к линии соприкосновения
Тень ФСБ в деле детского порно
Гостайну разгласила женская дружба
Животное в деле проектировщика «Мариинки-2»
Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить
Смерть идет по проводам
В МЧС все Пучков
Сколько стоит задеть бабушку
Химическая атака на «Магнит»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Риголетто» на Зодчего Росси собрал восемь тысяч человек

В Петербурге презентовали новый «Зенит»

Как «Фонтанка» нашла новую форму олимпийской сборной на Апрашке

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.