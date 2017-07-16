В пожаре в Иркутской области погибли семь человек

В Иркутской области начата проверка по факту гибели людей на пожаре. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По предварительной информации, пожар произошел ночью 16 июля. В СНТ «Железнодорожник» в Братске загорелись дачный дом и баня. Во время тушения пожарные обнаружили тела семи человек. По предварительной информации, среди погибших могут быть трое детей.

В данный момент следователи устанавливают личности погибших и причины возгорания.