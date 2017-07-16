Дуров рассказал о планах по сотрудничеству Telegram с властями Индонезии

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что команда мессенджера пополнится группой модераторов со знанием индонезийского языка, чтобы активнее сотрудничать с властями страны в плане блокировки террористической пропаганды. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Индонезии заблокировали Telegram.

Дуров сообщил, что министерство связи и информационных технологий Индонезии присылало команде Telegram список каналов с террористической пропагандой, однако специалисты не смогли оперативно заблокировать их.

В связи с этим, добавил основатель мессенджера, руководство выполнит три шага для того, чтобы активнее работать с властями страны. Так, по его словам, Telegram установит прямой канал связи с индонезийским министерством.

«Мы создаем специальную команду модераторов со знанием индонезийского языка и культуры, чтобы иметь возможность отвечать на запросы о контенте, связанном с терроризмом, более оперативно и точно», — добавил Дуров.

Основатель Telegram отметил, что уже направил свои предложения в индонезийское министерство.