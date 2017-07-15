«Риголетто» на Зодчего Росси собрал восемь тысяч человек

Постановку «Риголетто» показали под открытым небом в рамках фестиваля «Опера – всем». Улица Зодчего Росси, часто напоминающая туристам (судя по их отзывам) концертный зал, наконец, исполнила эту функцию. Сцена расположилась у стен Александринского театра, партер и стоячие места – на проезжей части и тротуарах.

По данным, предоставленным организаторам охранными структурами, работавшими на мероприятии, послушать музыку Верди и посмотреть спектакль пришли примерно восемь тысяч человек. Дождь лишь слегка намекнул на свои возможности, но всерьез портить настроение любителям искусства не стал.

За дирижерским пультом Международного симфонического оркестра «Таврический» стоял Михаил Голиков, вокальные партии исполняли солисты петербургских музыкальных театров – Кирилл Жаровин, Антонина Весенина, Станислав Леонтьев, Елена Соммер, Николай Михальский, Антон Морозов и другие. Режиссером постановки выступил Василий Заржецкий, художнриком-постановщиком – Юлия Гольцова. В опере принимал участие хор «СоГласие».

Фестиваль «Опера – всем» проводится «Мюзик-холлом», его художественным руководителем Фабио Мастранджело и арт-директором проекта Виктором Высоцким. В этом году петербуржцы смогут бесплатно послушать под открытым небом еще две оперы – «Вольный стрелок» Вебера 19 июля на Елагином острове и «Кармен» Бизе 22 июля в Царском Селе.