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15.07.2017 23:08

«Риголетто» на Зодчего Росси собрал восемь тысяч человек

Постановку «Риголетто» показали под открытым небом в рамках фестиваля «Опера – всем». Улица Зодчего Росси, часто напоминающая туристам (судя по их отзывам) концертный зал, наконец, исполнила эту функцию. Сцена расположилась у стен Александринского театра, партер и стоячие места – на проезжей части и тротуарах.
«Риголетто» на Зодчего Росси собрал восемь тысяч человек
Алексей Рожнов/"Фонтанка.ру"

По данным, предоставленным организаторам охранными структурами, работавшими на мероприятии, послушать музыку Верди и посмотреть спектакль пришли примерно восемь тысяч человек. Дождь лишь слегка намекнул на свои возможности, но всерьез портить настроение любителям искусства не стал.

За дирижерским пультом Международного симфонического оркестра «Таврический» стоял Михаил Голиков, вокальные партии исполняли солисты петербургских музыкальных театров – Кирилл Жаровин, Антонина Весенина, Станислав Леонтьев, Елена Соммер, Николай Михальский, Антон Морозов и другие. Режиссером постановки выступил Василий Заржецкий, художнриком-постановщиком – Юлия Гольцова. В опере принимал участие хор «СоГласие».

Фестиваль «Опера – всем» проводится «Мюзик-холлом», его художественным руководителем Фабио Мастранджело и арт-директором проекта Виктором Высоцким. В этом году петербуржцы смогут бесплатно послушать под открытым небом еще две оперы – «Вольный стрелок» Вебера 19 июля на Елагином острове и «Кармен» Бизе 22 июля в Царском Селе.


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Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
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