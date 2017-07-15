Гергиев ответил на критику французских СМИ из-за выступления в Париже

Дирижёр Валерий Гергиев заявил, что далек от политики и пропаганды и подчеркнул, что выступить в Париже в День взятия Бастилии его пригласили сами французы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

Концерт Национального оркестра Франции под управлением известного российского дирижера прошел в пятницу на Марсовом поле. При этом некоторые французские газеты посчитали не самым удачным то, что оркестр возглавил Гергиев, известный своей «приближенностью к Кремлю». С критикой выступили такие издания, как Le Nouvel Observateur, Les Echos, Le Point, Huffington Post, France Musique.

«Я не «возглавляю», я — гость, которого пригласили. Я не являюсь без приглашения. Я работаю с некоторыми из лучших сопрано, меццо-сопрано, теноров, баритонов нашего времени. Мы коллеги. Я постоянно работаю с замечательными артистами, и не бывало такого периода, когда я прервал бы дружбу с музыкантами», — сказал Гергиев в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, что он, якобы, возглавил торжества в честь национального праздника Франции.

По его словам, он очень далёк от пропаганды и политики.

«За последние полтора месяца у меня было около сорока больших выступлений. Я работал с Анной Нетребко, Пласидо Доминго, с великими пианистами и скрипачами. Подобные вопросы не заботили ни мой разум, ни моё сердце», — подчеркнул Гергиев.