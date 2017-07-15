Американский журналист пропал в конголезской провинции при нападении повстанцев

В Демократической Республике Конго (ДРК) пропал американский журналист и как минимум девять местных охранников. Это произошло после нападения повстанцев на пост охраны у природного заповедника Окапи, сообщает Associated Press.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу, 14 июля, в 40 км от города Мамбаса. При нападении началась перестрелка. При этом двум британским журналистам и пятерым охранникам национального парка удалось скрыться.

Власти предполагают, что американец и охранники были похищены, однако пока это не доказано. О судьбе пропавших ничего не известно, к их поиску привлечены армейские подразделения.

Как полагают в Центре изучения мира и защиты прав человека, атаку, вероятнее всего, совершила группировка «Май-Май Симба».

AP отмечает, что похищения людей в целью получения выкупа — распространенная практика в восточной части ДРК.