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16.07.2017 00:19
1 Комментариев

Как Дрозденко пропустил дебют "Тосно"

Любопытные болельщики "Спартака", веселый вице-губернатор Коваль, приболевший Дрозденко – "Фонтанка" рассказывает о первом матче "Тосно" в премьер-лиге на "Петровском". И первом поражении. Увы, от "Уфы".
Как Дрозденко пропустил дебют "Тосно"
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Ощущение праздника большого футбола наступило не сразу. В метро пусто, на выходе со станции "Спортивная" не дежурят омоновцы с кинологами, в футбольной атрибутике никого. Все тихо и покойно. Понимание того, что что-то на "Петровском" сегодня все-таки будет, пришло только у касс стадиона. Здесь внезапно у трех окон и вплоть до проезжей части выстроились очереди. Такого на "Петровском" не видели давно. Оказалось, что "Тосно" накануне закрыл продажу электронных билетов по техническим причинам и призвал болельщиков покупать их в день матча непосредственно на месте. На месте же продажи шли тоже не без проблем. К 40-й минуте матча у касс все еще стояли болельщики. Их выдержке можно было позавидовать. А это ценить надо.

Как Дрозденко пропустил дебют "Тосно"

Контингент первого матча "Тосно" в премьер-лиге получился разнообразным.

– Я из Новгорода, болею за "Тосно" с тех пор, как они стали играть у нас, – рассказал 52-летний мужчина, представившийся Мишей. – Новгород же не избалован большим футболом. Теперь вот приехал в Петербург специально ради этого матча. По возможности буду приезжать и дальше. А вообще, вряд ли много новгородцев будет ездить сюда на игры. Там все уже попрощались с "Тосно".

- Кричалку про "Тосно" знаете какую-нибудь?

– Только "Тосно", только победа!

– Я болею за "Тосно" с 2014 года, когда они победили "Спартак", – поведал свою историю 27-летний Сергей. – На 114 минуте единственный гол тогда забил Валентин Филатов, как сейчас помню. Сам я из Петербурга. Почему не "Зенит"? Слишком зажрались они. А за "Тосно" болею очень сильно, ездил на их матчи и в Новгород, и в Тихвин.

- Тогда вы точно должны знать какую-нибудь кричалку.

– Конечно! Вместе мы "Тосно" и только победа! Ура!

Еще два молодых человека говорить сначала отказались, но потом признались, что вообще они болельщики московского "Спартака" и пришли на "Тосно" из любопытства.

Ожидалось прибытие целой делегации правительства Ленинградской области. Для них на вип-трибуне было зарезервировано полтора десятка мест. Особенно ждали губернатора Александра Дрозденко, но он не приехал: заболел. Вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль рассказал корреспонденту 47news, что Александр Юрьевич простудился, когда был вместе с Путиным на острове Коневец. Температура за 38 – тут уж не до футбола.

Первые несколько минут "Тосно" и "Уфа" присматривались друг к другу, но потом стало интереснее. Причем областные футболисты действовали активнее, постоянно обостряя ситуацию у ворот соперника. Уже на 15 минуте мог отличиться полузащитник "Тосно" Георгий Мелкадзе, обыгравший у штрафной "Уфы" двух соперников, но его удар пришелся в третьего. Еще шесть-семь моментов было у тосненцев, но где-то им не хватило точности, где-то блестяще сыграл вратарь "Уфы" Александр Беленов.

Второй тайм начался в том же духе, но на 65 минуте у "Тосно" случился провал в обороне, и гости вышли вперед благодаря голу с разворота полузащитника Дмитрия Сысуева.

Воспитанник "Зенита", нападающий Евгений Марков, выступающий сейчас за "Тосно", мог почти сразу сравнять, но его удар опять угодил в кого-то из игроков "Уфы".

"Тосно" почти всю игру действовал первым номером и нанес с десяток опасных ударов, но проиграл. Наверное, не совсем заслуженно.

– Я даже не стал бы говорить, что первый блин вышел комом, – прокомментировал итог со счетом 0:1 Максим Левченко, управляющий партнер компании Fort Group, которой принадлежит ФК "Тосно". – Игра была равная, "Уфа" на самом-то деле сильная команда, с опытом игры в премьер-лиге. А для "Тосно" это был первый матч, было очень много моментов, но они не были реализованы. Это как раз и показывает класс и уровень команды – один удар и гол.

Читайте подробнее на 47news.ru


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комментарии пользователей (1)
Postman
16 июля 2017 г. 00:40
Дрозденко как и Полтавченко нулевой губернатор который тупо зарабатывает для себя бабло, а для людей не делает ничего. Навального поставим президентом-этих двух бездельников отправим лес валить ибо выбора они сами нам не предоставляют.
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