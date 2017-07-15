Зампомощника Трампа заявил, что готов стать его "питбулем"

Заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил в эфире телеканала Fox News, что готов стать "питбулем" президента и дать отпор СМИ, которые публикуют материалы о связях кампании американского лидера с Россией.

Когда Горку спросили, почему он решил ответить СМИ, он заявил, что "рано или поздно кто-то должен дать им отпор". "Кто-то должен быть "питбулем" президента, и я готов. Я собираюсь ответить им", — заявил Горка.

Он отметил, что репутация телеканалов CNN и MSNBC "улетучилась как дым", и они столкнулись с кризисом доверия зрителей.

"Они занимались этими "иллюзорными связями" в течение девяти месяцев — и ни одного доказательства незаконной деятельности…. Они терпят фиаско. Кто-то должен заставить их проснуться, и я рад помочь им", — отметил Горка.

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность. Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему СМИ.