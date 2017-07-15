Bild сообщил о связи с ИГ устроившего резню в египетском отеле

Молодой человек, напавший с ножом на постояльцев отеля Sunny Days El Palacio Resort в Хургаде (Египет), был связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом пишет таблоид Bild со ссылкой на сотрудников египетских спецслужб.

По информации издания, он общался с экстремистами через интернет и именно от них получил приказ напасть на иностранцев. Предполагается, что террорист проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха.

Bild также сообщает, что молодому человеку 27 лет, ранее он не был судим. Он атаковал туристок в воде, после чего пытался скрыться, но был задержан на территории соседнего отеля.

Как рассказал ТАСС временный поверенный в делах России в Египте Артем Поляков, пострадавшая при нападении россиянка «оказалась очень мужественной женщиной, она оказала самое активное сопротивление преступнику». Это, вероятно, спасло ей жизнь: преступник «не ожидал такого отпора и переключился на других туристов».

Поляков добавил, что состояние женщины удовлетворительное, ее перевезли в Каир для дальнейшего лечения.

Нападение произошло 14 июля, в результате погибли две немки, еще четверо иностранок получили ранения. Среди них — уроженка Украины с российским гражданством, две гражданки Армении и одна — Чехии.