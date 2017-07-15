В Петербурге презентовали новый «Зенит»

Презентация нового волейбольного клуба «Зенит» состоялась в субботу, 15 июля, в Парке 300-летия Петербурга. Мероприятие проходило в рамках фестиваля VK Fest.

Представили клуб его игроки – олимпийский чемпион Лондона-2012, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Александр Волков, центральный блокирующий Сергей Червяков, а также главный тренер команды, один из тренеров сборной на победной Олимпиаде в Лондоне Александр Климкин.

В рамках презентации произошла верификация официального сообщества клуба в «ВКонтакте». По окончании официальной части зрители, желающие сыграть в волейбол, были разделены на две команды, капитанами которых стали игроки клуба Волков и Червяков. По окончании матча, волейболисты устроили автограф- и фотосессию с болельщиками.

Напомним, волейбольный «Зенит» был создан по инициативе компании «Газпром». Примерный бюджет клуба – 400 миллионов рублей. Подробности читайте в материале «Фонтанки».