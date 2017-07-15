Спортсменов, попавшихся на допинге, лишат стипендии президента России

Спортсмены, тренеры и другие специалисты, уличенные в употреблении допинга, будут лишены стипендии президента России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, в случае признания применения допинга, стипендию спортсмену перестанут платить уже на следующий месяц после того, как антидопинговые организации объявят о нарушении и применят свои санкции.

Претендовать на стипендию спортсмен, принимавший допинг, не сможет в течение двух лет после окончания санкций.

Напомним, что в период с июля по декабрь 2016 года WADA опубликовало отчет, согласно которому в отечественном спорте систематически нарушались антидопинговые правила.