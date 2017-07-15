В Геленджике задержали перекрывших трассу М-4 активистов

Участники митинга перекрыли трассу М-4 «Дон» в Геленджике 15 июля. Прибывшие на место сотрудники полиции начали задержания. Об этом сообщает РБК.

По словам собеседника издания, митингующие не оказывали сопротивления полиции. «Участники митинга силы не применяли, спокойно сели в полицейскую машину и были доставлены в участок», – сказал источник.

В пресс-службе полицейского главка сообщили, что в отделение полиции были доставлены «несколько участников» несанкционированного митинга. «В отношении пятерых доставленных были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6.1 ст.20.2 КоАП ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры")», – сообщил РБК сотрудник пресс-службы.

Акцию устроили жители многоэтажного дома в Геленджике. Власти посчитали, что он был построен незаконно и приняли решение о сносе здания.