Победительницей Уимблдона впервые за 23 года стала испанская теннисистка

Финальный матч Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде завершился победой испанки Гарбинье Мугурусы над Винус Уильямс из США со счетом 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время 23-летняя испанка сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи, ни разу не отдав свою подачу.

В первых девяти геймах соперницы заработали лишь по одному брейк-пойнту, не реализовав их. В десятом гейме Уильямс-старшая упустила двойной сетбол, а затем сразу же отдала свою подачу. Мугуруса выиграла стартовую партию со второй попытки. Первый сетбол американка отыграла, но на втором послала мяч в сетку.

Вторая партия прошла при подавляющем преимуществе испанки, выигравшей 26 очков из 38. В последнем розыгрыше финального матча Мугуруса остановила встречу, попросив посмотреть видеозапись. На повторе было видно, что после удара Уильямс мяч ушел за заднюю линию.

Мугуруса стала второй испанкой, победившей в женском одиночном разряде Уимблдона за всю историю. Первой была ее нынешний тренер Кончита Мартинес, в 1994 году одолевшая в финале американку Мартину Навратилова (6:4, 3:6, 6:3).

Нынешний титул стал для Мугурусы вторым на турнирах «Большого шлема». Год назад она победила Серену Уильямс в решающем матче «Ролан Гаррос». На Уимблдоне испанка пробилась в финал уже во второй раз. Два года назад она уступила Серене Уильямс.