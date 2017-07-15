Крымский судья отказался работать на матче за Суперкубок Украины

Судья из Симферополя Анатолий Жабченко отказался от работы на матче за Суперкубок Украины между киевским футбольным клубом «Динамо» и донецким «Шахтером», сообщает football24.ua.

Отмечается, что судья написал заявление в Комитет арбитров Федерации футбола Украины, в котором попросил не ставить его на решающую встречу.

Как отмечает издание, причиной для отказа стал «сильный прессинг, оказываемый в СМИ по вопросу его так называемого двойного гражданства», а также риски, связанные с общественным порядком.

Жабченко находится в базе данных скандального сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Кроме того, судья имеет российский паспорт.

Матч за Суперкубок Украины пройдет 15 июля и начнется в 21.00 мск.