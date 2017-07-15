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15.07.2017 18:42

В ДНР и ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружения к линии соприкосновения

Украинские силовики усилили свои позиции под Горловкой восемью гаубицами. Об этом заявил в субботу, 15 июля, замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Наша разведка продолжает фиксировать увеличение количества запрещенного минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Артемовск отмечено прибытие восьми гаубиц "Гиацинт-Б"», — сказал Басурин.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины за последние сутки выпустили 154 снаряда и мины по территории ДНР.

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил также об артиллерийских установках ВСУ у линии соприкосновения, передает РИА Новости. «В районе населенного пункта Орехово в урочище Казенное были зафиксированы две самоходные артустановки "Гвоздика" калибра 122 миллиметра из состава 58-й бригады ВСУ, которая прибыла на замену 93-й бригады», — заявил он.

Марочко также отметил, что украинские силовики «активизировали разведку вдоль линии боевого соприкосновения при помощи беспилотных летательных аппаратов, что категорически запрещено минскими соглашениями».

С 24 июня в Донбассе действует так называемое хлебное перемирие — прекращение боестолкновений на время сбора урожая. Оно должно продлиться до 31 августа.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Лента.ру


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