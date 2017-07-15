Суд в Киеве арестовал депутата Рады Добкина с правом залога в $1,9 млн
Суд в Киеве арестовал на два месяца с правом залога в 50 млн гривен ($1,9 млн) депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока», экс-председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина, передает «112-Украина».
«Суд арестовал депутата Добкина на два месяца с возможностью залога в 50 млн гривен», — говорится в сообщении.
При этом сам депутат заявил, что не будет вносить такой залог по причине нехватки денежных средств.
«Я залог вносить не буду, у меня денег нет. Лично я не буду. Если залог не будет внесен, значит приготовлюсь. Я и настраивался на худший вариант», — сказал Добкин.
Ранее сообщалось, что Верховная рада разрешила задержать и арестовать депутата Добкина.
Источник: Газета.Ru