Омбудсмен проверит изъятие дочери у россиян в Эстонии из-за отсутствия ремонта

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию об изъятии ребенка из семьи россиян в Эстонии. Об этом говорится в субботу, 15 июля, на сайте омбудсмена.

«На данный момент мы на связи с посольством, проведены переговоры по этому случаю с уполномоченными структурами, в ближайшее время будут направлены необходимые запросы», — отмечается в сообщении. Подчеркивается, что все дальнейшие шаги должны предприниматься в интересах семьи.

Об изъятии восьмилетней Изабеллы сообщила адвокат Виолетта Волкова. По ее словам, родителям — гражданам России Анатолию Газаряну и Анне Михайловой — разрешены 15-минутные встречи с ней через день, пишет Sputnik.

Юрист рассказала, что формальной причиной стало то, что в квартире давно не было ремонта. Кроме того, представители органов опеки обратили внимание на запах сигаретного дыма в помещении и заявили, что находящиеся в шкафах книги — это хлам, который нужно убрать. Волкова добавила, что семья собиралась в Москву, но девочку забрали за три дня до отъезда.

Отец сообщил, что социальные работники изначально обещали не беспокоить семью до 1 августа, чтобы он с женой смог привести квартиру в порядок, однако 11 июля в сопровождении полицейских пришли за его дочерью. Кроме того, через три дня после этого без ведома родителей состоялся суд, принявший решение об изъятии Изабеллы из семьи до 29 октября.