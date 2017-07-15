Полицейского, погубившего двух человек в ДТП, уволят

Сотрудник отдела внутренних дел Чувашии, сбивший насмерть двух человек, будет уволен. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным полиции, в половине десятого вечера 14 июля мужчина неподалеку от деревни Новое Тинчурино сбил двоих пешеходов. Оба погибли не места.

Помимо увольнения 27-летнего полицейского, его руководство ждет дисциплинарная ответственность.

Напомним, ранее об уголовном деле, возбужденном в отношении полицейского, заявил региональный Следственный комитет.