Cуд Болгарии экстрадирует подозреваемого в похищении ребенка россиянина

В Болгарии суд города Бургаса экстрадирует гражданина России Митрадевананда Парамахамса 1976 года рождения, которого в своей стране обвинили в пытках и жестоком обращении в отношении двух малолетних девочек. Решение суда может быть обжаловано. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

По данным болгарского следствия, Парамахамс, который является уроженцем российского Хабаровска, имеет непосредственное отношение к секте «Каула-дхарма», лидером которого и является. После предъявления ему судом Бургаса дополнительных обвинений в сексуальных преступлениях и истязании несовершеннолетних, инстанция постановила передать подозреваемого в Россию. Следователи выяснили, что ранее он преподавал йогу, а позже его обвинили в похищении и убийстве девушки.

На суде мужчина отрицал свою вину и утверждал, что в России его преследуют из-за его «религиозных убеждений».