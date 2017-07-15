Нападение в Хургаде будет расследовать прокуратура госбезопасности

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек поручил прокуратуре государственной безопасности расследовать нападение на туристов в Хургаде, в результате чего погибли две туристки, еще четыре получили ранения, сообщает египетское агентство МЕНА.

Подозреваемого, 27-летнего студента Абдеррахмана Шаабана Абдеррахмана Бадави доставят в Каир, где его допросят следователи прокуратуры госбезопасности. Ранее подозреваемого допросили сотрудники полиции провинции Красное море.

По информации МВД, подозреваемый ранее не попадал в поле зрения египетских правоохранительных органов. Его не привлекали ни по уголовным делам, ни по делам, связанным с экстремизмом и терроризмом.

Высшая прокуратура госбезопасности входит в состав генеральной прокуратуры Египта. Она расследует дела государственной важности. Так, расследование катастрофы российского самолета на Синае 31 октября 2015 года также было поручено прокуратуре госбезопасности.

В пятницу мужчина с ножом пробрался по берегу с общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады и напал на иностранных туристов. Две туристки из Германии погибли, еще четыре — гражданки Армении, Чехии и России — получили ранения. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Гражданка России в субботу днем выписана из госпиталя. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта. Западные СМИ сообщают, что подозреваемый может быть связан с запрещенной в России и ряде других стран террористической группировкой "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).