Новак: Siemens не обсуждал выход части бизнеса из России
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что руководство немецкого концерна не обсуждало с ведомством возможности выхода части бизнеса из России, передает РИА Новости.
«Нет, такого не было», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о возможных планах немецкого концерна Siemens выйти из российских проектов.
В Siemens назвали спекуляцией информацию о выходе из российских активов.
Источник: Газета.Ru