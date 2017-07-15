Новак: Siemens не обсуждал выход части бизнеса из России

Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2

Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.