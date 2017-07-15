В Китае прах правозащитника Лю Сяобо развеяли над морем

Прах китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо развеяли над морем в рамках похоронной процессии с участием родственников погибшего, передает Associated Press.

По словам сторонников правозащитника, данный вид похорон был авторизирован официальным Пекином с целью «стереть любые следы самого известного политзаключенного Китая».

Отмечается, что церемония опущения праха в море прошла спустя несколько часов после кремации.

13 июля китайский правозащитник Лю Сяобо умер в клинике Шэньяна на 62-м году жизни. Он был единственным китайским лауреатом Нобелевской премии мира. Несмотря на то что на Западе его называли борцом за свободу, в Китае его приравнивали к предателям. Последние годы жизни Сяобо провел в тюрьме.