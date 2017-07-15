У вокзала в Петрозаводске были взрывы, но они оказались не страшными

Инцидент произошел рядом с железнодорожным вокзалом в Петрозаводске днем 15 июля. Очевидцы услышали серию из нескольких взрывов, однако они оказались управляемыми.

Как сообщает портал «Столица на Онего», около полудня неподалеку от киоска «СоюзПечать» на территории вокзала столицы Карелии нашли бесхозную сумку. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

После очевидцы сообщали о том, что «на площади Гагарина прогремели четыре взрыва». Рядом с местом ЧП дежурили спасатели и врачи скорой помощи. Пассажиров пришлось эвакуировать.

Позже оказалось, что у брошенной сумки слишком плотная ткань. Из-за этого Росгвардейцы приняли решение не обследовать ее, чтобы не подвергать людей лишней опасности. Был использован разрушитель.

После обследования выяснилось, что сумка безопасна – в ней находили чьи-то вещи.