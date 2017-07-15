Кронштадтский педофил нашел третьеклассницу в «Магните»

В развращении школьницы заподозрен 55-летний житель Кронштадта. Он настиг свою цель между бакалеей и молочным отделом.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 15 июля в полицию обратилась мать десятилетней школьницы и сообщила, что ребенок подвергся нападению сексуального характера.

Третьеклассница вспомнила, что пришла в кронштадтский «Магнит» на Широкой улице накануне около восьми вечера. Неизвестный мужчина стал к ней приставать, предлагать и показывать непристойности.

Полицейские посмотрели записи камер и пришли в гости к местному безработному. Он задержан. Следственный комитет ищет нужную квалификацию для возбуждения уголовного дела.