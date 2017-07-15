В Кремле предупредили о возможном учащении погодных аномалий

Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий заявил, что погодные аномалии, характерные для нынешнего лета, могут повторяться чаще в будущем, передает РИА «Новости».

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», — сказал он.

Бедрицкий отметил, что потепление в Арктике приводит к потеплению температурного контраста между полюсами и экватором, из-за чего, в свою очередь увеличиваются региональные атмосферные процессы.

«Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе», — рассказал он, пояснив, что это приводит к резкому изменению погоды.