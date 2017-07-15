В Лондоне произошло новое нападение с использованием кислоты

Еще одно нападение, предположительно, с использованием кислоты, произошло в Лондоне накануне вечером, сообщил в субботу Скотланд-Ярд.

Как говорится в сообщении, около 17.00 (19.00 мск) в пятницу сотрудники полиции были вызваны на улицу Баллардс-роад в районе Дагенэм на востоке Лондона. Двое мужчин попытались украсть мопед, плеснув некоей "ядовитой субстанцией" в его владельца.

Ограбление не удалось, однако задержать злоумышленников полицейские пока не смогли. Пострадавший был доставлен в больницу, но уже выписан.

За сутки до инцидента в британской столице были совершены пять атак с использованием кислоты.

Первым пострадавшим стал владелец мопеда, которому прыснули кислотой в лицо двое неизвестных, которые также передвигались на мопеде. После этого один из нападавших угнал мопед. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данным полиции, в результате последовавших атак пострадали еще четыре человека. Один из них получил сильные ожоги.

По подозрению в совершении нападений были задержаны два подростка.