Кадыров разъяснил слова об автоматическом запуске российских ядерных ракет

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил свои слова о российских ядерных ракетах и их автоматическом запуске даже в том случае, если страна будет разрушена ударом противника. Об этом он написал в субботу, 15 июля, в своем канале в мессенджере Telegram.

«Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать», — указал глава Чечни.

Ранее в интервью телеканалу HBO Кадыров заявил, что США не настолько сильны, чтобы рассматривать их как врага России. «У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят», — сказал он, пообещав, что в этом случае перевернется весь мир.

В июне американское издание National Interest сообщило, что Москва — единственный в мире город, защищенный от ядерного удара. Она обошла в рейтинге защищенности мегаполисов столицу США Вашингтон.