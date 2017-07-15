В Ленобласти ищут школьника, изучающего боевые искусства

Полиция Ломоносовского района Ленобласти ищет ребенка, пропавшего в поселке Лаголово. 10-летний школьник ушел из дома ещё 13 июля. Его мать обратилась в полицию только поздним вечером 14 июля. Ребёнок состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. При этом, мальчик увлекается спортом. На майском фестивале боевых искусств, посвященном Дню Победы, он занял одно из призовых мест в своей возрастной группе.

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