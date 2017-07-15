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15.07.2017 12:52
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Предпринимательница из Петербурга арестована за пожар с семью погибшими

Колпинский суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал гендиректора компании «Эверест» по делу о гибели семи человек при пожаре.

Как сообщает Санкт-Петербургский городской суд, 15 июля вынесено постановление об аресте Юлии Забуновой, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК).

«Мера пресечения избрана на два месяца, до 12 сентября», – уточнили в Горсуде.

31-летняя Забунова возглавляет компанию, которая арендовала в Колпино ангар десять на тридцать метров. В нем располагался цех по производству ЖБИ, спальни и кухня с газовыми баллонами и горелкой и электроприборами. Пожар возник предположительно из-за неисправной проводки.

В ангаре нашли семь трупов граждан Узбекистана в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. В «Эвересте» они не были оформлены, у многих давно вышел срок легального пребывания в России.

С Забуновой задержан гражданин Беларуси, 34-летний Олег Фригин. По данным Горсуда, он руководил работами на сгоревшем объекте.

Сегодня Фригигу мера пресечения не избрана, его задержание продлено на 72 часа, до 17 июля.


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