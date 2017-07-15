В Подмосковье пациентка избила фельдшера скорой

В Подмосковье проводится доследственная проверка по факту нападения на сотрудницу скорой помощи. Инцидент произошел в Люберецком районе, сообщает 15 июля пресс-служба ГСУ СК по региону.

По предварительной информации, врачи прибыли по вызову вечером 14 июля. Помощь потребовалась 24-летней жительнице одного из домов на Заречной улице в деревне Марусино. Во время оказания помощи, пациентка сначала спровоцировала перепалку, а потом и вовсе побила фельдшера. После этого медицинскому работнику потребовалась помощь коллег.

В СК добавляют, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.