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15.07.2017 13:20

Корабли Балтфлота вошли в Неву

Корабли Балтфлота вошли в Неву
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Корабли Балтийского флота вошли в Неву и добрались до Смольного. Подготовка к дню ВМФ началась заблаговременно.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, утром 15 июля под невскими мостами прошли тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Серпухов», малый ракетный катер «Гейзер» и другие представители Балтийского флота.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году он приходится на 30-е число. Ключевой парад, с участием тридцати кораблей, сорока самолетов, десятка подлодок и во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», примет Кронштадт. Петербургу достанется «малый» флот.

Корабли Балтфлота вошли в Неву

Заблаговременный приход в Неву объясняется новым замыслом. Корабли, в отличие от предыдущих лет, пройдут по реке в день ВМФ. Сегодня они начали тренировку. Предполагается, что в ближайшие две недели тральщики и катера будут сновать по реке туда-обратно.


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