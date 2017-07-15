Корабли Балтфлота вошли в Неву

Корабли Балтийского флота вошли в Неву и добрались до Смольного. Подготовка к дню ВМФ началась заблаговременно.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, утром 15 июля под невскими мостами прошли тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Серпухов», малый ракетный катер «Гейзер» и другие представители Балтийского флота.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году он приходится на 30-е число. Ключевой парад, с участием тридцати кораблей, сорока самолетов, десятка подлодок и во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», примет Кронштадт. Петербургу достанется «малый» флот.

Заблаговременный приход в Неву объясняется новым замыслом. Корабли, в отличие от предыдущих лет, пройдут по реке в день ВМФ. Сегодня они начали тренировку. Предполагается, что в ближайшие две недели тральщики и катера будут сновать по реке туда-обратно.