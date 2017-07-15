Упавшей на «Звенигородской» пассажирке ампутировали ноги

Пассажирка со станции метро «Звенигородская» потеряла обе ноги после падения на рельсы fontanka.ru/2017/07/14/025/. Ее прооперировали в военно-медицинской академии.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, со «Звенигородской» женщина около пятидесяти лет была доставлена с ВМедА автомобилем скорой помощи с рельсовой травмой. У пациентки диагностировали травматическую ампутацию голеней и серьезные повреждения головы.

Женщина находилась в шоке. Ее прооперировали.

Пассажирка «Звенигородской» упала на рельсы в десятом часу утра 14 июля. Двадцать минут поезда по фиолетовой ветке ходили от «Комендантского проспекта» до «Садовой».