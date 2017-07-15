Фанаты «Спартака» и «Локомотива» выступили против фильма «Матильда»

Активная группа болельщиков столичных «Спартака» и «Локомотива» во время матча за Суперкубок России по футболу высказалась против фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом 15 июля сообщает организация «Царский крест».

В частности, на фанатских секторах во время матча появился рад протестных плакатов. Среди слоганов фигурировал «За веру, царя и Отечество».

В сообщении отмечается, что это было первой массовой акцией «тысяч православных футбольных фанатов» против картины.

Напомним, премьера картины, рассказывающей о взаимоотношениях последнего русского императора и балерины Матильды Кшесинской, намечена на 26 октября этого года, и пройдет в Мариинском театре. Однако уже сейчас ряд общественников во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской заявляет, что фильм оскорбляет чувства верующих. Специалисты СПбГУ, которые провели экспертизу трейлера, сценария и эпизодов кинокартины, никаких нарушений не нашли.