В Минтрансе рассказали, почему ограничили полеты из Москвы в Тбилиси

В Минтрансе объяснили ограничение рейсов авиакомпании Georgian airways ответными мерами на то, что грузинское руководство не согласовало полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта Жуковский, передает РИА «Новости».

«Минтранс подтверждает информацию об ограничении полетов для грузинской авиакомпании из Тбилиси в Москву. Это ограничение является ответной зеркальной мерой», — сказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что грузинская сторона не разрешает российской авиакомпании совершать четыре рейса в Тбилиси с мая и призвали авиавласти страны выполнить свои обязательства.