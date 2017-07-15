СМИ Британии обвинили связанных с Россией хакеров в атаке на энергосети

Британская газета Times сообщила о кибератаке на систему энергоснабжения Ирландии и Великобритании, предположительно совершенную хакерами, связанными с Россией.

По данным издания, нападение хакеров на совет по вопросам снабжения электроэнергии Ирландии был совершен в июне. На почту сотрудников совета поступили сообщения, содержавшие в себе вредоносные программы. По словам источника, подобные письма рассылались инженерам, которые имели доступ к системам контроля энергосистем.

Журналисты отмечают, что свидетельств нарушений в работе энергосетей нет, однако специалисты по вопросам кибербезопасности предполагают, что хакеры могли украсть пароли доступа к системам безопасности.