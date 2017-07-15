Еще
13:09 15.07.2017
Новость часа
13:07
Площадь Восстания закрыта из-за бесхозного предмета
Пришлите свою новость!
13:09
На строительстве «Ленты» во Всеволожске погиб рабочий
13:07
Площадь Восстания закрыта из-за бесхозного предмета
12:56
Фанаты «Спартака» и «Локомотива» выступили против фильма «Матильда»
12:52
Предпринимательница из Петербурга арестована за пожар с семью погибшими
12:45
Ryanair грозит Британии прервать авиасообщение с ЕС уже через 14 месяцев
12:36
В Минтрансе рассказали, почему ограничили полеты из Москвы в Тбилиси
12:25
Россиянин Илькаев завоевал серебро в ходьбе на 10 км на юношеском ЧМ
12:14
В Мурино девушка на иномарке таранила подъезд
12:10
Упавшей на «Звенигородской» пассажирке ампутировали ноги
12:05
СМИ Британии обвинили связанных с Россией хакеров в атаке на энергосети
11:57
В Англии предъявили обвинения съевшему пирог во время матча вратарю
11:48
На "Брусничном" россияне ждут въезда в Финляндию три часа
11:36
Госдуме предложили отделить производство вина от другого алкоголя
11:27
Полицейского подозревают в смертельном ДТП с пешеходами в Чувашии
11:15
Кадыров рассказал американцам об отсутствии геев в Чечне
11:04
Путин объяснил рост цен на бензин в России
11:03
Гергиев возможно приедет на фестиваль Кустурицы в Сербию
10:55
Платная стоянка не уберегла новый Land Cruiser в Петербурге
10:45
Из Москвы в Грузию упразднили четыре рейса
10:32
В России расширен список наркотических веществ
10:23
Ученик на трамвае не вписался в поворот на Маршала Казакова
10:11
Минобороны объявило о завершении весеннего призыва
10:00
В Турцию прибыл новый посол России
02:19
На VK Fest расскажут о космосе и землянике
01:48
«Опера – всем» представит спектакль на улице Зодчего Росси
01:35
На «Маяковский-fest» поэт превратится в айсберг
01:12
МДТ выпустил русско-французский «Трактир "Вечность"»
01:04
«Мотокарнавал» наведет шум в Сестрорецке
00:55
Петербуржцы больше семи часов не могут улететь в Анталью
00:35
Суперкубок России впервые завоевал «Спартак»
00:20
Генпрокуратура опровергла свое участие в подготовке встречи сына Трампа с Весельницкой
00:03
После ссоры с женой специалист по ЖКХ три дня просидел в глухом лесу
14/07
Хакеры взломали почту главного американского эксперта по России
14/07
Проектировщик «Мариинки-2» отправлен под домашний арест по делу о порнографии
14/07
Мировые цены на нефть растут
14/07
Станция «Политехническая» открыта для пассажиров
14/07
«Политехническую» закрыли из-за подозрительной коробки
14/07
СКА продлил контракт с нападающим Гусевым на два год
14/07
Украинцам обещали упростить получение российского гражданства
14/07
СМИ: Против жителя Красноярска возбудили дело из-за «возвеличивания финнов»
14/07
Обгон по встречке на «Скандинавии» закончился на крыше
14/07
Депутат Верховной рады Украины получил ранение в Донбассе
14/07
Путин заявил, что сняться в фильме Стоуна его уговорил Песков
14/07
ООО «Монстр Мания Рус» объявило о приостановке деятельности
14/07
Как «Фонтанка» нашла новую форму олимпийской сборной на Апрашке
14/07
Минобороны потратит 39 млн на модернизацию новейшего корвета «Бойкий»
14/07
«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю
14/07
Поставки зелёных поездов для петербургского метро задерживаются
14/07
Эмир Кустурица даст концерт в Крыму в июле
14/07
Петербуржцы нашли себе интеллектуальное занятие в пробках
14/07
МВД за два года не нашло преступления в пропаже миллионов при строительстве цехов «Экостроя»
14/07
УФАС: МО «Чёрная речка» заключил контракты с танцевальной студией без конкурса
14/07
Эмир Кустурица снимет фильм по Достоевскому в Китае
14/07
ФСБ зашла с фотоаппаратом на склад нелегальных торговцев оружием в Выборге
14/07
Смолкина, подозреваемого в обнале почти 179 миллионов, выпустили под залог
14/07
У депутатов потекла крыша
14/07
Выходные в Петербурге будут классически дождливыми
14/07
Производство сметаны без молочного жира в Петербурге запретили
14/07
Новый петербургский канал покажет все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире
14/07
Машины, одежда и резина разогнали рост петербургской промышленности
14/07
Скорая попала в ДТП у «Елизаровской» и загорелась на эвакуаторе
14/07
На египетском курорте зарезали двух украинских туристов, четверо ранены
14/07
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович официально перешел в «Бордо»
14/07
Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина
14/07
Путин подарил Овечкину на свадьбу чайный сервиз
14/07
Сбербанк сообщил о вбросах фальшивых купюр в банкоматы в России
14/07
Покупатели абонементов на матчи «Зенита» ждут по три часа на улице
14/07
Власти Индонезии заблокировали Telegram
14/07
Части дольщиков ГК "Город" предложат "переселение"
14/07
Мощи Николая Чудотворца в Петербурге посещают меньше, чем в Москве
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
15.07.2017 11:57

В Англии предъявили обвинения съевшему пирог во время матча вратарю

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения бывшему вратарю клуба пятого дивизиона чемпионата страны «Саттон Юнайтед» Уэйну Шоу. Об этом сообщается на сайте организации.

FA считает, что голкипер повлиял на рынок ставок во время матча Кубка Англии с лондонским «Арсеналом», что запрещено правилами. Шоу грозит дисквалификация и денежный штраф.

Встреча между «Арсеналом» и «Саттоном» (2:0) прошла в феврале. Вратарь, вес которого составляет около 125 килограммов, на скамейке запасных съел кусок пирога и запил его водой. Оказалось, что на это событие принимались ставки с коэффициентом 9.0. Шоу был в курсе этого и специально решил помочь друзьям заработать. При этом сам голкипер заявил, что сделал это ради шутки.

В результате FA открыла расследование произошедшего, а «Саттон» разорвал контракт с Шоу. Позднее ему предложили должность дегустатора пирогов в сети супермаркетов Morrisons.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47

SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00

Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Россиянин Илькаев завоевал серебро в ходьбе на 10 км на юношеском ЧМ
В Англии предъявили обвинения съевшему пирог во время матча вратарю
Суперкубок России впервые завоевал «Спартак»
СКА продлил контракт с нападающим Гусевым на два год
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович официально перешел в «Бордо»
Покупатели абонементов на матчи «Зенита» ждут по три часа на улице
«Зенит» заинтересовался 19-летним вундеркиндом из «Фиорентины»
«Зенит» в 3-м раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Йегуда»
Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив
Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России
Ротенберг растит конкурента «Зениту» и «Тосно»
Главные интриги российского футбола
Максим Левченко: В Ингерманландском дерби проигравших быть не может
«Фонтанка-SUP - 2017»: Улыбаемся и машем – веслом!
Фестиваль «Фонтанка-SUP»: Петербург, вот весло!
Золотой мальчик из Аргентины
Всегда на связи с SUP-настроением
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
Как Лещенко «Зенит» спасал
Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как «Фонтанка» нашла новую форму олимпийской сборной на Апрашке

Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина

Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив

Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.