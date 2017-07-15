Гергиев возможно приедет на фестиваль Кустурицы в Сербию

Маэстро Валерий Гергиев может посетить фестиваль русской музыки «Большой», который проходит в этнодеревне Эмира Кустурицы в Сербии. Приезд главного дирижера Мариинского театра ожидается в субботу, 15 июля. Об этом журналистам на фестивале заявил член правления «Газпром нефти» (партнера мероприятия) Александр Дыбаль.

В этом году Фестиваль русской музыки отмечает первый пятилетний юбилей. Как отметил Александр Дыбаль, впервые в конкурсной программе принимают участие петербуржцы. Из 21 участника – семеро петербуржцев.

Александр Дыбаль отметил, что в Сербии компания «Газпром нефть», как самый крупный иностранный инвестор, в рамках соцответственности ведет ряд социальных проектов: из самых крупных – восстановление кладбища «Русский некрополь» в Белграде. Этой осенью завершится проект реставрации мозаичного убранства крупнейшего на Балканах православного храма Святого Саввы. Кроме того, компания НИС (Нефтяная индустрия Сербии) спонсирует футбольный клуб «Црвена Звезда» и баскетбольный клуб «Партизан».

Напомним, в Сербии в этнодеревне Эмира Кустурицы с 13 по 15 июля проходит фестиваль русской классической музыки «Большой». Идейным вдохновителем мероприятия стал сам балканский режиссер. В этом мероприятии приняли участие 60 музыкантов и вокалистов. На фестивале присутствовал сам Эмир Кустурица. «Фонтанка» выступает информационным спонсором мероприятия.