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15.07.2017 11:36

Госдуме предложили отделить производство вина от другого алкоголя

Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о разделении регулирования производства вина и другого алкоголя. Об этом 15 июля сообщает РБК.

Законопроект разграничивает производство алкоголя из винограда и из этилового спирта. В пояснительной записке отмечается, что общее регулирование производства вина и другого алкоголя «существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия, усложняет применение существующих норм права, надзор и контроль за соблюдением законодательства в данной сфере». Принятие законопроекта, полагают его авторы, позволит стимулировать развитие виноградарства в России.

Развитие этой отрасли поможет привлечь дополнительный поток туристов в регионы, где производится вино, и способствовать их экономическому развитию. При этом, отмечают авторы документа, необходимо разделять вино и крепкие алкогольные напитки, наносящих серьезный вред здоровью. В то же время, оборот вина будет по-прежнему регулироваться существующим законодательством наряду с другим алкоголем.

Закон о вине в России обсуждался участниками совещания в Абрау-Дюрсо под председательством Дмитрия Медведева в конце мая. На заседании предложили признать вино сельскохозяйственным продуктом, после чего передать контроль за его производством из ведения Росалкогольрегулирования к Минсельхозу. Также было предложено разрешить рекламу вина.


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