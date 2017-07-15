Полицейского подозревают в смертельном ДТП с пешеходами в Чувашии

Сотрудник отдела МВД в Чувашии подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека. В отношении 27-летнего полицейского возбуждено уголовное дело. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ГСУ СК по республике.

По версии следствия, авария произошла в Яльчикском районе Чувашии вечером 14 июля. Полицейский находился при исполнении обязанностей и ехал на Skoda Octavia по трассе. При этом скорость не позволяла контролировать дорожную ситуацию, не учел мужчина и погодные условия.

Результатом стал наезд на двух мужчин 54 и 28 лет. От полученных травм оба пешехода погибли.

Отмечается, что в момент ДТП сотрудник полиции был трезв.