Кадыров рассказал американцам об отсутствии геев в Чечне

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров дал интервью американскому каналу HBO. Полная версия разговора выйдет 18 июля, однако ряд высказываний уже опубликован.

В частности, глава Чечни прокомментировал публикации о преследованиях геев в республике. На вопрос он ответил, что «это ерунда».

«У нас таких людей нету. Если есть — заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас… Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Если есть такие — пусть забирают», – заявил Рамзан Кадыров.

Все разговоры о пытках он назвал наговорами и добавил, что за это «они ответят перед Всевышним».