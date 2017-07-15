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Русфонд
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15.07.2017 10:06
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Ваня мечтает слышать

Маленький Ваня после операций на ушках практически ничего не слышит. Из-за этого мальчик не может полноценно общаться, учиться говорить. Ситуацию могут исправить слуховые аппараты костной проводимости. Но при 2-й степени тугоухости, которую поставили Ване, за счёт госбюджета аппараты не предоставляются, а купить их семья малыша не может себе позволить – их стоимость свыше 300 тысяч рублей.
Ваня мечтает слышать

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ваня Угрюмов, 4 года.

Двусторонняя тугоухость 2-й степени, состояние после радикальных операций на ушах.

Требуются слуховые аппараты костной проводимости. 307 670 руб.

«Когда сыну было два года, я заметила, что из правого уха у него вытекает гной. До этого проблем со здоровьем у Вани не было. Сына срочно доставили в больницу, там выявили врожденную холестеатому – доброкачественное образование. Врачи экстренно удалили опухоль. Но не прошло и месяца, как у Вани стало болеть левое ухо. Оказалось, тоже холестеатома. Сыну провели вторую операцию. Но через год на правом ухе вновь возникла опухоль, которая быстро разрасталась. Ване сделали еще одну операцию, в ходе которой врачи вынуждены были удалить внутреннюю часть правого уха, – барабанную перепонку, слуховые косточки.

Сейчас сын почти не слышит на расстоянии более двух метров, не понимает, о чем говорят, не может общаться. Сурдолог установил на время Ване слуховые аппараты костной проводимости. В них сын различает даже шепот. Но получить аппараты мы не можем. У Вани 2-я степень тугоухости, при которой бесплатно приборы не предоставляются. А стоят такие аппараты дорого, купить их нашей семье не по силам. Я дома с двумя маленькими детьми, у мужа зарплата небольшая. Прошу, помогите!» Инна Николаева, Санкт-Петербург.

Оториноларинголог Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Галина Власова:

«Ване необходимы слуховые аппараты костной проводимости. Они компенсируют снижение слуха, мальчик научится говорить, сможет общаться, учиться».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 9,974 млрд руб. В 2017 году — 903 934 715 руб. 25 875 429 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


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