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15.07.2017 10:45

Из Москвы в Грузию упразднили четыре рейса

Грузинская авиакомпания Georgian airways сообщила об упразднении российской стороной четырех рейсов Тбилиси — Москва в неделю, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Со стороны авиационного руководства России было отказано в рейсах Georgian airways в направление Казани, а сейчас российское авиационное ведомство неожиданно прислало нам сообщение о том, что упраздняют Georgian airways четыре рейса Тбилиси — Москва в неделю», — заявили в компании.

Представители Georgian airways также отметили, что сотни пассажиров, которые приобрели билеты, «остаются в недопонимании». Отмечается, что министерство экономики и устойчивого развития страны не отреагировало на данное сообщение.


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