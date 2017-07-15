В России расширен список наркотических веществ

Список наркотических средств, которые подлежат контролю, расширен в России. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано 15 июля на сайте кабинета министров.

В пояснительной записке, в частности, указывается на то, что в ряде регионов страны было отмечено появление психоактивных веществ U-47700 и несколько смертельных отравлений от их употребления. Помимо этого, ранее в Финляндии, Эстонии, Швеции и Белоруссии в аналогичные национальные перечни внесено 12 психоактивных веществ, однако в России они не входили в реестр.

Раздел «наркотические вещества», в частности, дополнен такими наименованиями, как «Беноциклидин», «Метоксикетамин», «Фуранилфентанил». В списке психотропных, подлежащих контролю, появились «Диклазепам» и «Клоназепам».