В Турцию прибыл новый посол России

В Анкаре приземлился самолет нового российского посла в Турции Алексея Ерхова, заявил пресс-атташе посольства Алексей Лешуков, передает РИА «Новости».

«Новый посол России Алексей Ерхов сегодня прилетел в Анкару. В аэропорту его встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены в понедельник», — сказал он.

По его словам, в субботу Ерхов по особому приглашению председателя парламента Турции примет участие в специальном заседании по случаю годовщины попытки переворота.