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15.07.2017 00:55

Петербуржцы больше семи часов не могут улететь в Анталью

Петербуржцы более семи часов не могут вылететь на отпуск в Турцию. Пассажиры коротают время в аэропорту Пулково.

Как сообщают читатели «Фонтанки», «Боинг»  должен был вылететь в Анталью ещё в 16.50 14 июля. Изначально авиакомпания Pegas Fly перенесла вылет на полночь 15 июля. Но в указанное время регистрация так и не началась. Вылет перенесли на 2.00. Питание, по словам наших читателей, пассажирам не представляют.

Два дня назад пассажиры все той же авиакомпании Pegas Fly не могли вылететь из Северной столицы в Тунис. Задержка составила более восьми часов.

 

 


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