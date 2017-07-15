Петербуржцы больше семи часов не могут улететь в Анталью

Петербуржцы более семи часов не могут вылететь на отпуск в Турцию. Пассажиры коротают время в аэропорту Пулково.

Как сообщают читатели «Фонтанки», «Боинг» должен был вылететь в Анталью ещё в 16.50 14 июля. Изначально авиакомпания Pegas Fly перенесла вылет на полночь 15 июля. Но в указанное время регистрация так и не началась. Вылет перенесли на 2.00. Питание, по словам наших читателей, пассажирам не представляют.

Два дня назад пассажиры все той же авиакомпании Pegas Fly не могли вылететь из Северной столицы в Тунис. Задержка составила более восьми часов.